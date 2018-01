Schumacher supera Rubinho no 2º treino Michael Schumacher conseguiu superar Rubens Barrichello no segundo treino livre para o GP do Canadá de Fórmula 1, neste sábado, em Montreal. Os dois pilotos da Ferrari ficaram nas primeiras posições, com o alemão na frente (1m23s385) e o brasileiro em segundo (1m23s677). A sessão que define o grid de largada da prova começa às 14 horas (horário de Brasília).