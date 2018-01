Schumacher tenta mostrar otimismo A opinião geral na Fórmula 1 é que a Ferrari não tem chance de encarar Renault e McLaren no GP da Alemanha, que acontece neste domingo, em Hockenheim. Mas o piloto alemão Michael Schumacher tenta manter o otimismo e promete muito trabalho para tentar surpreender os favoritos. Dono de 7 títulos da Fórmula 1, Schumacher está longe da briga para ser o campeão desta temporada. Em terceiro lugar no campeonato, soma 43 pontos, 34 atrás do líder, o espanhol Fernando Alonso (Renault) - entre eles, com 51, está o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren). ?Ao contrário da opinião de muitos, nós ainda não desistimos, apesar de admitirmos que a situção só tem piorado?, afirmou Schumacher, nesta segunda-feira, em entrevista ao seu site oficial. ?Estamos trabalhando para melhorar o rendimento. A equipe toda está lutando muito.? Por isso mesmo, antes de seguir para Hockenheim, Schumacher fará nesta quarta-feira um treino em Mugello, na Itália, para testar o novo pacote aerodinâmico da Ferrari, que irá estrear justamente no GP da Alemanha, a 12ª etapa da temporada de Fórmula 1. E, apesar do prognóstico desfavorável, Schumacher manda um aviso, mostrando que gosta de correr em casa: ?Uma corrida na Alemanha é sempre algo especial.?