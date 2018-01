Schumacher testa novo carro da Ferrari Depois do fracasso na temporada passada, Michael Schumacher começou a trabalhar mais cedo em 2006. Antes mesmo da apresentação oficial do novo carro da Ferrari, marcada para o dia 24 de janeiro, o piloto alemão já começou a testá-lo, nesta segunda-feira, no circuito de Fiorano, na Itália. Na temporada passada, o modelo F2005 só começou a ser testado em fevereiro e sua estréia aconteceu apenas na terceira etapa do campeonato. Dessa vez, a Ferrari pretende colocar o novo carro na pista já no GP de abertura do Mundial, dia 12 de março, no Bahrein. Tudo para apagar o vexame do ano passado. Afinal, depois de ser campeão 5 vezes seguidas, Schumacher ficou longe do título de 2005, disputado entre o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) e o espanhol Fernando Alonso (Renault) - o último levou a melhor. No treino desta segunda-feira, com um pouco de neve no circuito particular da Ferrari, Schumacher deu 51 voltas. O tempo pouco contou (o melhor foi 59s569), porque ele esteve sozinho na pista. Foi mais para o alemão começar a conhecer o novo carro.