Schumacher testa o F2003 nesta 3ª O piloto alemão Michael Schumacher deverá realizar nesta terça-feira, no circuito de Fiorano, os primeiros testes como o novo carro da Ferrari - o F2003-GA. O pentacampeão do mundo deverá priorizar nos testes de amanhã, o desempenho aerodinâmico do carro. A expectativa da Ferrari é a de que o F2003 possa estrear apenas no GP de Imola (norte da Itália), marcado para o dia 20 de abril. Enquanto Schumacher aprimora o carro novo na Itália, Rubens Barrichello se desloca para a Espanha. O brasileiro fará testes no circuito de Valência, ainda com o modelo usado na temporada 2002 e com o qual a Ferrari sagrou-se campeã.