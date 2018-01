Schumacher testa o novo Ferrari O novo carro da Ferrari - apresentado no início da semana - começou a ser testado neste domingo no circuito toscano de Mugello. O tetracampeão mundial Michael Schumacher deu algumas voltas com o F2002, mas não forçou. A idéia, segundo ele, era apenas familiarizar-se com o carro. O diretor esportivo da escuderia, Jean Todt, evitou fazer prognósticos. Disse que ainda não é possível saber se a Ferrari poderá usar o novo carro já na abertura da temporada - o GP da Austrália, marcado para o dia 3 de março, em Melbourne. Segundo ele, a equipe só vai se pronunciar a esse respeito no dia 21 de fevereiro. O mais provável, no entanto, é que para a estréia seja usado o modelo 2001, com o qual a Ferrari foi campeã.