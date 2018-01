Schumacher vai aumentar rendimentos Se Michael Schumacher já ganha muito dinheiro, no seu próximo contrato com a Ferrari os valores que seu empresário, Willi Weber, cobrará da Ferrari e de seus patrocinadores serão ainda mais elevados. A última edição da revista inglesa Autosport publica que Weber usará como recurso para elevar os vencimentos a história de que a Toyota lhe ofereceu um contrato em branco para seu piloto. Hoje, entre o que a Ferrari, a Philip Morris e a Shell lhe pagam, Schumacher ganha cerca de US$ 42 milhões por temporada. Os valores não são desmentidos por Weber. No total, considerando-se o recebido pela cessão do nome e outros tipos de publicidade, o alemão irá faturar este ano US$ 70 milhões. "Só iremos discutir o assunto no fim do ano", disse Weber. O contrato de Michael com a Ferrari termina apenas em dezembro de 2002. "Certamente a prioridade é da Ferrari. Ele está sonhando com uma era Ferrari, que imagina poder realizar." Para Weber, não há pressa em definir o negócio. Em Interlagos, Schumacher respondeu quando lhe perguntaram sobre a proposta da Toyota: "Isso é com meu empresário. Estou aqui para me concentrar no meu trabalho." O regulamento diz que, este ano, nenhuma equipe pode treinar desde o fim do campeonato até 1º de janeiro de 2002. Dessa forma não haveria treinos durante dois meses e meio, já que 14 de outubro é a data da última etapa do Mundial. Os dirigentes de algumas escuderias, como os da Ferrari, são contra e afirmam que a medida elevará os custos da Fórmula 1 ainda mais, em razão de que serão investidas somas elevadas nos equipamentos de simulação. A restrição a treinos tem também defensores, como Flavio Briatore, da Benetton. No fim de semana do GP de San Marino, próxima corrida do campeonato, dia 15, haverá uma reunião para se reestudar o caso.