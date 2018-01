Schumacher vai parar em 2006, diz assessor O piloto alemão Michael Schumacher vai se aposentar em 2006 - quando termina seu novo contrato com a Ferrari. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo assessor do piloto, Willi Weber, em entrevista a agência alemã de notícias esportivas SID. ?Presumo que no final de 2006 ele encerra sua carreira na Fórmula 1?, declarou Weber. ?Em janeiro daquele ano, Michael terá 38 anos e então poderá dizer com tranqüilidade: esta foi a minha carreira na Fórmula 1?, acrescentou o assessor. Weber admitiu que o novo contrato de Schumacher, que foi prorrogado oficialmente nesta segunda-feira, foi fechado nas mesmas bases do anterior, ?sem aumento, mas sem redução?. Segundo ele, ?o aspecto esportivo? foi mais importante na decisão de continuar na equipe por mais três temporadas.