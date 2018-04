Schumacher vai testar Ferrari na próxima semana em Barcelona

O heptacampeão mundial Michael Schumacher vai deixar a vida de aposentado para participar de testes da equipe Ferrari, em Barcelona, na próxima semana, informou a escuderia campeã de 2007 nesta terça-feira. "É metade por prazer e metade por razões técnicas", disse um porta-voz da Ferrari. Schumacher, de 38 anos, aposentou-se da Fórmula 1 no fim de 2006, após ter estabelecido o recorde de 91 vitórias na mais bem sucedida carreira de um piloto na história da categoria. O alemão esteve longe dos holofotes desde então, apesar de ter ido a várias corridas desta temporada como conselheiro técnico da Ferrari. A equipe conquistou os títulos de pilotos e construtores deste ano, com o finlandês Kimi Raikkonen à frente de todos os concorrentes. O regulamento técnico da Fórmula 1 sofrerá alterações para 2008, com o fim do sistema de controle de tração e de outras tecnologias de auxílio aos pilotos. "Michael tem uma grande experiência em pilotar carros sem controle de tração e sem ajudas eletrônicas, então faz sentido a contribuição dele", afirmou a assessora de imprensa de Schumacher. Apesar de Schumacher ter dito em maio que não tinha vontade de voltar a um carro de Fórmula 1, o chefe da Ferrari, Jean Todt, deixou claro que as portas sempre estariam abertas para ele. "Todt disse que se Schumacher tivesse vontade de dirigir o carro, ele ficaria feliz em satisfazê-lo", disse o porta-voz da equipe, acrescentando que o teste será realizado terça e quarta-feira no Circuito da Catalunha. Schumacher esteve na Espanha na segunda-feira para pilotar a moto Ducati do campeão mundial da MotoGP Casey Stoner. Ele fez 58 voltas e comprovou que pode ser rápido também em duas rodas. "Eu não vim aqui para fazer um bom tempo", disse ele ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. "Eu já tinha pilotado uma Ducati. Da primeira vez eu fui mais lento, agora estou a 10 segundos dos profissionais, e isso não é nada mal."