Schumacher vê em Rubinho o seu rival Depois da discreta cerimônia de apresentação do novo modelo da Ferrari, o F2005, nesta sexta-feira, Michael Schumacher e Rubens Barrichello ?rasgaram seda? e afirmaram terem na própria equipe seu principal concorrente na disputa pelo título da atual temporada. O heptacampeão Schumacher vê em Barrichello, vice-campeão em 2004, o rival a ser batido. ?A concorrência com Rubens é um grande estímulo?, disse. ?Estou mais forte que antes, de outra forma não continuaria. Não posso dizer que ganharei o próximo mundial, mas gosto de sucesso e desejo continuar vencendo, por mim e pela Ferrari?, emendou. Já o piloto brasileiro retribuiu a gentileza do alemão e ressaltou que o companheiro de equipe é ?imbatível?. ?Ele não pode ser parado. Somos amigos e gostamos de trabalhar juntos. O mais importante é vencer e não batê-lo?, retrucou. ?Eu sou feliz de chegar em segundo e Michael é ótimo ao chegar sempre em primeiro. Acho que estou melhorando, sou um bom piloto e continuo lutando.? Schumacher e Barrichello testarão o F2005 depois do Grande Prêmio da Malásia.