Schumacher vê perigar seu título "tranqüilo" O piloto alemão Michael Schumacher, na luta por seu sexto título mundial de F-1, acaba de chocar-se com o japonês Takuma Sato, da BAR, em uma tentativa desastrada de ultrapassagem e foi forçado a entrar nos boxes. A Ferrari teve que trocar o aerofólio dianteiro do carro e Schumacher retornou à pista ocupando a última posição. Logo depois, o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, que havia roubado a liderança do brasileiro Rubens Barrichello na largada, abandonou a prova por problemas mecânicos.Rubinho voltou a ocupar o primeiro lugar na corrida. Depois da primeira sessão de entradas no boxe, o finlandês Kimi Raikkonen, também na disputa pelo título, já ocupa o terceiro posto. Para ser campeão, o ?homem de gelo? precisa vencer a prova e torcer para que Schummy não marque qualquer ponto.