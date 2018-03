Schumacher vence a 3ª prova no ano O piloto Michael Schumacher confirmou o favoritismo e venceu neste domingo GP da Áustria - sexta etapa do Mundial de Fórmula 1. O alemão chegou à terceira vitória na temporada e à 67ª em 185 GPs disputados na carreira. Neste ano, antes da Áustria, ele já havia vencido na Espanha e em Ímola. Kimi Raikkonen (McLaren) foi o segundo colocado e Rubens Barrichello o terceiro. Os brasileiros Antonio Pizzonia (Jaguar) e Cristiano da Matta (Toyota), chegaram, respectivamente, na 9ª e 10ª posições. Com o resultado deste domingo, Schumacher manteve a segunda posição no campeonato, com 38 pontos, mas ficou mais perto do líder Kimi Raikkonen, que subiu para 40. Com 26 pontos, Rubinho ultrapassou Fernando Alonso e é agora o terceiro na classificação geral. Ainda marcaram pontos na prova de hoje, Jenson Button (4º), David Coultard (5º), Ralf Schumacher (6º) Mark Webber (7º) e Jarno Trulli (8º). O GP da Áustria de Fórmula 1 começou de forma muita confusa. Por duas vezes, a largada teve de ser abortada, em ambas, por problemas no carro do brasileiro Cristiano da Matta (Toyota). Duas novas voltas de apresentação tiveram de ser dadas e, com isso, a prova começou com 16 minutos de atraso e o número de voltas caiu para 69. A previsão do serviço de meteorologia era de chuva para a segunda metade da corrida, mas já caia uma chuva fina em parte do circuito quando a corrida começou. Michael Schumacher - que pela 54ª vez na carreira largava na pole-position - manteve a ponta. Rubinho ganhou uma posição e pulou para 4º e Antônio Pizzonia ganhou duas, subindo para o sexto. A corrida se desenvolveu sem grandes surpresas até as primeiras paradas nos boxes e neste quesito, a Ferrari foi o destaque negativo. A equipe conseguiu errar duas vezes consecutivas nas paradas para reabastecimentos seus dois pilotos. Na volta 21 Rubens Barrichelo parou para reabastecer e perdeu nada menos que 19s8 por um problema na mangueira de combustível e voltou na quinta posição. Na volta seguinte, o problema foi com Schumacher e se mostrou ainda pior. O alemão perdeu 20s4 e teve de assistir a um princípio de incêndio no carro. Os mecânicos foram rápidos e apagaram o fogo. Schumacher caiu para terceiro. Mas a sorte voltou a sorrir para o alemão. Na volta 32, quando conseguiu ultrapassar Raikkonen, o motor do líder Montoya estourou e o alemão assumiu a ponta outra vez. Nas 10 últimas voltas o que se viu foi uma briga pela segunda posição, entre Raikkonen e Rubinho. O finlandês, no entanto, se defendeu muito bem e conseguiu manter a posição e a liderança no campeonato. A sétima etapa está prevista para o dia 1º de junho, quando será realizado o GP de Monaco. Veja a classificação do GP da Áustria 1. Michael Schumacher (ALE) Ferrari) 2. Kimi Raikkonen (FIN) McLaren-Mercedes 3. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 3.951 4. Jenson Button (ING) BAR-Honda 42.243 5. David Coulthard (ESC) McLaren-Mercedes 6. Ralf Schumacher (ALE) Williams-BMW : a uma volta 7. Mark Webber (AUS) Jaguar-Cosworth: a uma volta 8. Jarno Trulli (ITA) Renault: a uma volta 9. Antonio Pizzonia (BRA) Jaguar-Cosworth: a uma volta 10. Cristiano Da Matta (BRA) Toyota: a uma volta 11. Ralph Firman (ING) Jordan: a uma volta 12. Jacques Villeneuve (CAN) BAR-Honda: a uma volta 13. Justin Wilson (ING) Minardi: a duas voltas. OBS: Os demais não terminaram a prova. Classificação do Mundial 1. Kimi Raikkonen (FIN) 40 pontos 2. Michael Schumacher (ALE) 38 3. Rubens Barrichello (BRA) 26 4. Fernando Alonso (ESP) 25 5. David Coulthard (ESC) 23 6. Ralf Schumacher (ALE) 20 7. Juan Pablo Montoya (COL) 15 8. Giancarlo Fisichella (ITA) 10 9. Jarno Trulli (ITA) 10 10. Jenson Button (ING) 8 11. Heinz-Harald Frentzen (ALE) 7 12. Mark Webber (AUS) 4 13. Jacques Villeneuve (CAN) 3 14. Cristiano Da Matta (BRA) 3 15. Nick Heidfeld (ALE) 1 16. Ralph Firman (ING) 1 Mundial de Construtores 1. Ferrari 64 pontos 2. McLaren-Mercedes 63 3. Renault 35 4. Williams-BMW 35 5. Jordan 11 6. BAR-Honda 11 7. Sauber-Petronas 8 8. Jaguar-Cosworth 4 9. Toyota 3