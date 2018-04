Schumacher vence a primeira corrida do Desafio das Estrelas

Lembrando os tempos da Fórmula 1, Michael Schumacher venceu sem problemas a primeira bateria do Desafio das Estrelas de kart, disputado neste domingo, em Florianópolis. Prova da superioridade do alemão, que saiu em quarto no grid, foi a diferença dele para o segundo colocado, Nelsinho Piquet, em mais de 5s6. Luciano Burti completou o pódio, em terceiro. A prova começou com Schumacher indo para cima e assumindo a primeira posição logo na segunda volta. A partir daí, o ex-piloto da F-1 acelerou e não deu chance para os adversários. "Aquilo que a gente aprende bem um dia, não esquece jamais", disse o modesto heptacampeão, à Rede Globo. "Não me considero um gênio, apenas um bom piloto." Enquanto Schumacher passeava na frente, cinco pilotos disputavam palmo a palmo o segundo lugar. Piquet, Burti, Rubens Barrichello e Felipe Massa se revezaram na posição. A briga teve direito até a alguns toques e escapadas de pista. A segunda bateria da corrida acontece ainda neste domingo e o vencedor do desafio será aquele que conseguir o melhor resultado na soma das duas provas. A classificação dos 8 primeiros da primeira corrida ficou assim: Michael Schumacher, Nelsinho Piquer, Luciano Burti, Rubens Barrichello, Lucas Di Grassi, Marcos Gomes, Felipe Massa e Thiago Camilo. O resultado da primeira prova define o grid para a segunda e, a exemplo do que acontece na GP2, os oito primeiros largam em posições invertidas.