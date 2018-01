Schumacher vence e assume liderança Michael Schumacher, enfim, assumiu a liderança do Mundial de Fórmula 1, depois de oito etapas disputadas. Com a vitória neste domingo no GP do Canadá, em Montreal, o alemão da Ferrari chegou aos 54 pontos, contra 51 do finlandês Kimi Raikkonen, que levou a McLaren ao 6º lugar na prova. O brasileiro Rubens Barrichello terminou em 5º. No final da corrida, os quatro primeiros colocados chegaram praticamente juntos. Depois de largar na pole, Ralf Schumacher cruzou a linha logo atrás do irmão mais velho, que somou sua quarta vitória na temporada. O terceiro foi o outro piloto da Williams, o colombiano Juan Pablo Montoya. E em quarto lugar ficou o espanhol Fernando Alonso, da Renault. Os outros brasileiros, Antonio Pizzonia (Jaguar) e Cristiano da Matta (Toyota), não completaram a prova. Confira a classificação final do GP do Canadá: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1h31m13s591 2º Ralf Schumacher (Williams) - a 0s784 3º Juan Pablo Montoya (Williams) - a 1s355 4º Fernando Alonso (Renault) - a 4s481 5º Rubens Barrichello (Ferrari) - a 1m04s261 6º Kimi Raikkonen (McLaren) - a 1m10s502 7º Mark Webber (Jaguar) - a 1 volta 8º Olivier Panis (Toyota) - a 1 volta 9º Jos Verstappen (Minardi) - a 2 voltas