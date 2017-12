Schumacher vence e é tetracampeão Michael Schumacher venceu o Grande Prêmio da Hungria neste domingo e conquistou o tetracampeonato da Fórmula 1, com quatro provas de antecipação. Auxiliado pelo seu companheiro de Ferrari, o brasileiro Rubens Barrichello, que chegou em segundo, o piloto alemão fez uma corrida tranqüila e só perdeu a primeira posição quando parou nos boxes para a troca de pneus. David Coulthard, o único que poderia tirar o título do alemão, chegou em terceiro. Com a conquista, Schumacher também alcançou o recorde de 51 vitórias do também tetracampeão Alain Prost. 1) Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1h41min49s675 2) Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1h41min53s038 3) David Coulthard (ESC) McLaren 1h41min53s615 4) Ralf Schumacher (ALE) Williams 1h42min39s362 5) Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1h42min59s968 6) Nick Heidfeld (ALE) Sauber a 1 volta 7) Kimi Raikkonen (FIN) Sauber a 1 volta 8) Juan Pablo Montoya (COL) Williams a 1 volta 9) Jacques Villeneuve (CAN) BAR a 2 voltas 10) Jean Alesi (FRA) Jordan a 2 voltas 11) Pedro de la Rosa (ESP Jaguar a 2 voltas 12) Jos Verstappen (HOL) Arrows a 3 voltas Não terminaram a prova Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 67 voltas Heinz-Harald Frentzen (ALE) Prost 63 voltas Tarso Marques (BRA) Minardi 63 voltas Olivier Panis (FRA) BAR 58 voltas Jarno Trulli (ITA) Jordan 53 voltas Fernando Alonso (ESP) Minardi 37 voltas Jenson Button (ING) Benetton 34 voltas Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 11 voltas Luciano Burti (BRA) Prost 8 voltas Eddie Irvine (IRL) Jaguar 0 volta CLASSIFICACÃO Pilotos 1) Michael Schumacher, 94 pontos 2) Coulthard, 51 3) Barrichello, 46 4) Ralf Schumacher, 44 5) Hakkinen, 21 6) Montoya, 15 7) Villeneuve, 11 Heidfeld, 11 9) Raikkonen, 9 10) Trulli, 9 11) Frentzen, 6 12) Panis, 5 13) Irvine, 4 14) Fisichella, 4 15) Alesi, 4 16) Button, 2 17) Verstappen, 1 18) De la Rosa, 1 EQUIPES 1) Ferrari, 140 2) McLaren, 72 3) BMW, 59 4) Sauber, 20 5) BAR, 16 6) Jordan, 15 7) Benetton, 6 8) Prost, 4 10) Arrows, 1 11) European, 0