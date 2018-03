Schumacher vence e encosta em Raikkonen Michael Schumacher venceu neste domingo o GP da Espanha de Fórmula 1, na estréia do novo carro da Ferrari, o F2003-GA. Depois de um começo ruim de temporada, o alemão já está perto da liderança do campeonato. Ao ganhar a segunda prova seguida - levou a melhor também em Ímola -, ele chegou aos 28 pontos, quatro a menos do que o líder Kimi Raikkonen, que não completou a corrida em Barcelona. O segundo lugar ficou com o espanhol Fernando Alonso, da Renault, para a alegria dos mais de 90 mil torcedores que foram ao Circuito da Catalunha acompanhar o novo ídolo do país. Com isso, ele se tornou o único piloto a marcar pontos nas cinco corridas da temporada e já está em terceiro lugar no campeonato, com 25 pontos. O brasileiro Rubens Barrichello completou o pódio, chegando em terceiro lugar - tem 20 pontos no total. O brasileiro Cristiano da Matta fez uma grande corrida e somou seus primeiros pontos na Fórmula 1. O mineiro campeão da Cart em 2002 travou uma bela disputa com Ralf Schumacher pela 5ª posição, mas não conseguiu ultrapassá-lo. Mesmo assim, chegou em 6º lugar com sua Toyota. Antonio Pizzonia teve problemas na Jaguar e nem conseguiu largar. Em compensação, o piloto brasileiro teve uma reunião com a direção da equipe e ouviu a garantia de que não será demitido até o final da temporada. Saindo em último no grid, Kimi Raikkonen não conseguiu desviar do carro de Pizzonia na hora da largada e bateu. Fora da corrida, o finlandês da McLaren viu Schumacher passear no circuito da Catalunha e, com a vitória na quinta etapa da temporada, já ameaçar a sua liderança. Classificação do GP da Espanha: 1º Michael Schumacher (ALE) - 1h33m46s933 2º Fernando Alonso (ESP) - a 5s716 3º Rubens Barrichello (BRA) - a 18s001 4º Juan Pablo Montoya (COL) - a 1m02s022 5º Ralf Schumacher (ALE) - a 1 volta 6º Cristiano da Matta (BRA) - a 1 volta 7º Mark Webber (AUS) - a 1 volta 8º Ralph Firman (ING) - a 2 voltas 9º Jenson Button (ING) - a 2 voltas 10º Nick Heidfeld (ALE) - a 2 voltas 11º Justin Wilson (ING) - a 2 voltas 12º Jos Verstappen (HOL) - a 3 voltas Tabela da Fórmula 1