Schumacher vence na Austrália O tetracampeão de F-1, o alemão Michael Schumacher, venceu, na madrugada deste domingo, a corrida de abertura da temporada 2002 do Mundial de F-1. A corrida ficou marcada por um grande acidente logo na largada, antes mesmo da primeira curva. Ralf Schumacher, da Williams, acelerou demais e abalroou a retaguarda do brasileiro Rubens Barrichello, que estava na liderança. Nove carros acabaram se envolvendo no acidente. Apenas oito pilotos conseguiram completar a prova. O colombiano Juan Pablo Montoya (Williams) chegou em segundo lugar, e Kimi Raikkonen (Mclaren) completou o pódio. Eddie Irvine, da Jaguar, o estreante australiano Mark Weber, da Minardi, e o finlandês Mika Salo, da Toyota, também marcaram pontos.