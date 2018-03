Schumacher vence o GP da Austrália A Ferrari continua sem fortes adversários na Fórmula 1. Michael Schumacher venceu o GP da Austrália, neste domingo, em Melbourne, seguido por Rubens Barrichello, seu companheiro de equipe. Esta foi a 71ª vitória do piloto alemão seis vezes campeão mundial. O espanhol Fernando Alonso, da Renault, completou o pódio. As Williams decepcionaram e terminaram em quarto com Ralf Schumacher e quinto com Juan Pablo Montoya. O Jenson Button confirmou a evolução da BAR e terminou na sexta posição, seguido pelo italiano Jarno Trulli, da Renault. David Coulthard, da McLaren, foi o oitavo classificado. Cristiano da Matta, da Toyota, terminou na 12ª colocação, enquanto Felipe Massa, com problemas mecânicos, abandonou a prova. Na largada Alonso pulou de quinto para terceiro, atrás de Schumacher e Rubinho. Montoya tentou defender sua posição, mas errou na primeira curva e perdeu cinco posições. O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, vice-campeão da temporada passada, saiu da pista na nona volta, com problemas no motor, após ser ultrapassado pelo brasileiro Felipe Massa, Sauber. Na 12ª volta, foi a vez de Massa perder a direção do carro, mas conseguiu controlar e seguir na prova. Após um período sem muita disputa, Montoya, na 39ª volta, assumiu a quinta posição, superando Jenson Button, obrigando o piloto da BAR a colocar as quatro rodas na grama. Massa, na 41ª, voltou a errar e rodou mais uma vez. Mas conseguiu se manter na corrida. Após cinco voltas, um problema mecânico tirou o brasileiro da prova. Montoya, desesperado com a possibilidade de tomar uma volta do líder Schumacher, colocou duas rodas na terra na 49ª volta. A próxima etapa está prevista para dia 21, na Malásia. Classificação do GP da Austrália: 1) Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1h24min15s757 (média: 219,011 km/h). 2)Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) a 13s006 3)Fernando Alonso (ESP/Renault) a 34s006 4) Ralf Schumacher (ALE/Williams) a 1min00s004 5) Juan Pablo Montoya (COL/Williams) a 1min08s005 6) Jenson Button (GBR/BAR) a 1min10s005 7) Jarno Trulli (ITA/Renault) - a 1 volta 8) David Coulthard (GBR/McLaren) - a 1 volta 9) Takuma Sato (JAP/BAR) - a 1 volta 10)Giancarlo Fisichella (ITA/Sauber) - a 1 volta 11) Christian Klien (AUT/Jaguar) - a 2 voltas 12) Cristiano Da Matta (BRA/Toyota) - 2 voltas 13) Olivier Panis (FRA/Toyota) - 2 voltas 14) Giorgio Pantano (ITA/Jordan) - 3 voltas Não completaram a prova: Felipe Massa (BRA/Sauber) - 44 voltas Nick Heidfeld (ALE/Jordan) - 43 voltas Gianmaria Bruni (ITA/Mineradi) - 43 voltas Mark Webber (AUS/Jaguar) - 29 voltas Zsolt Baumgartner (HUN/Minardi) - 13 voltas Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 9 voltas Classificação do Mundial de Pilotos: 1) Michael Schumacher - 10 pontos 2) Rubens Barrichello - 8 3) Fernando Alonso - 6 4) Ralf Schumacher - 5 5) Juan Pablo Montoya - 4 6) Jenson Button - 3 7) Jarno Trulli - 2 8) David Coulthard - 1 Classificação do Mundial de Construtores: 1) Ferrari - 18 pontos 2) Williams - 9 3) Renault - 8 4) BAR - 3 5) McLaren - 1