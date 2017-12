Schumacher vence o GP da Europa Michael Schumacher, da Ferrari, venceu o GP da Europa, neste domingo, no circuito de Nurburgring, na Alemanha. Esta foi a 76ª vitória do piloto alemão na carreira, a sexta na temporada, após sete corridas disputadas. Rubens Barrichello, também da equipe italiana, ficou com o segundo lugar. Jenson Button, da BAR, completou o pódio. Felipe Massa, da Sauber, terminou em nono lugar, enquanto Cristiano da Matta abandonou. Schumacher lidera a classificação do Mundial com 60 pontos, seguido por Barrichello, que soma 46. Button, em terceiro, acumula 38 pontos. Classificação do GP da Europa: 1) Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1h32min35s101 (média: 200,160 km/h). 2) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) - a 17s989. 3) Jenson Button (GBR/BAR) - a 22s533 4) Jarno Trulli (ITA/Renault) - a 53s673 5) Fernando Alonso (ESP/Renault) - a 1min00s987 6) Giancarlo Fisichella (ITA/Sauber) - a 1min13s448 7) Mark Webber (AUS/Jaguar) - a 1min16s206 8) Juan Pablo Montoya (COL/Williams) - a uma volta 9) Felipe Massa (BRA/Sauber) - a uma volta 10) Nick Heidfeld (ALE/Jordan) - a uma volta 11) Olivier Panis (FRA/Toyota) - a uma volta 12) Christian Klien (AUT/Jaguar) - a uma volta 13) Giorgio Pantano (ITA/Jordan) - a duas voltas 14) Gianmaria Bruni (ITA/Minardi) - a três voltas 15) Zsolt Baumgartner (HUN/Minardi) - a três voltas Não completaram a prova: Takuma Sato (JAP/BAR) - 47 voltas David Coulthard (GBR/McLaren) - 25 voltas Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 09 voltas Ralf Schumacher (ALE/Williams) - zero voltas Christiano da Matta (BRA/Toyota) - zero voltas Classificação do Mundial de Pilotos: 1) Michael Schumacher - 60 pontos 2) Rubens Barrichello - 46 3) Jenson Button - 38 4) Jarno Trulli - 36 5) Fernando Alonso - 25 6) Juan Pablo Montoya - 24 7) Ralf Schumacher - 12 8) Takuma Sato - 8 9) Felipe Massa - 5 10) Giancarlo Fisichella - 5 11) David Coulthard - 4 12) Cristiano Da Matta - 3 13) Mark Webber - 3 14) Nick Heidfeld - 2 15) Olivier Panis - 1 16) Kimi Raikkonen - 1 Classificação do Mundial de Construtores: 1) Ferrari 106 pontos 2) Renault 61 3) BAR 46 4) Williams 36 5) Sauber 10 6) McLaren 5 7) Toyota 4 8) Jaguar 3 9) Jordan 2