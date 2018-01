Schumacher vence o GP da Itália O piloto alemão Michael Schumacher venceu, neste domingo, o GP da Itália de Fórmula 1, disputado no circuiro de Monza. O segundo lugar ficou com o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, seguido pelo brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari. O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, terminou na quarta colocação. Com este resultado, Schumacher lidera o Mundial com 82 pontos, contra 79 de Montoya e 75 de Raikkonen. Restam duas etapas para o fim da temporada: dia 28 será disputado o GP dos Estados Unidos, em Indianápolis; e dia 12 de outubro, em Suzuka, o GP do Japão.