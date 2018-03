Schumacher vence o GP de San Marino A 74ª vitória de Michael Schumacher na carreira, neste domingo, no GP de San Marino, a quarta seguida na temporada, não deixou dúvidas: o recorde histórico de vitórias seguidas na Fórmula 1, nove, estabelecido por Alberto Ascari, outro piloto da Ferrari, entre 1952 e 1953, pode também ser superado pelo alemão este ano. Ele e sua equipe não têm adversários, apesar do avanço da BAR-Honda, confirmado pelo ótimo segundo lugar de Jenson Button. Juan Pablo Montoya, da Williams, reclamando muito de Schumacher, na sua cara, completou o pódio. Austrália, Malásia, Bahrein e San Marino. Aos poucos a coleção vai se formando. Já foram quatro etapas no campeonato e todas vencidas pelo tão competente quanto perigoso Schumacher. Como com toda a velocidade demonstrada no fim de semana por Button e a BAR não há por onde se imaginar que suas vitórias possam ser ameaçadas, a Fórmula 1 faz contas do tipo: Schumacher pode superar a marca de Ascari em que GP, ou em que prova ele definirá, matematicamente, o seu sétimo título mundial? As emoções da corrida de Ímola acabaram na 11ª volta, quando o piloto da Ferrari saiu dos boxes na frente de Button, que liderara, com autoridade, até o seu primeiro pit stop, na 9ª volta. "O ritmo de Button no começo me impressionou. Cheguei a perguntar à equipe, pelo rádio, o que era aquilo, parecia que guiava no seco e eu no molhado", disse Schumacher, em festa consigo mesmo como todas as vezes que termina em primeiro diante dos torcedores da Ferrari. Os cerca de 800 funcionários da equipe, com seus familiares, ocupavam uma das arquibancadas. "As condições da pista e a temperatura eram diferentes dos dias anteriores. Precisei de umas três voltas para esquentar os pneus e impor um ritmo que me permitisse a aproximação de Button." A estratégia de Schumacher deu certo porque jogou muito duro contra Montoya, nas três curvas em que estiveram muito próximos. Se o colombiano o tivesse ultrapassado, em razão dos pneus Michelin da Williams aquecerem primeiro que os da Bridgestone da Ferrari, teria sido bem mais difícil para o alemão vencer no circuito Enzo e Dino Ferrari, onde se o piloto que está à frente desejar quem está atrás não passa, mesmo dispondo de um carro bem mais veloz. Rubens Barrichello que o diga. Com a mesma Ferrari de Schumacher ficou o tempo todo no meio do tráfego, sem arriscar também, diga-se. Quando Schumacher assumiu o primeiro lugar, já se sabia que ele passearia na pista. "Ganhar aqui, agora que sou embaixador de San Marino, é realizar um sonho." Em setembro de 2004 Schumacher passou a representar o país que se localiza a cerca de 120 quilômetros de Ímola, no topo de uma montanha, e empresta seu nome à prova. Em 2005, deverá ser substituído pelo GP da Turquia, cujo autódromo, próximo de Istambul, já está em construção. Ainda que não represente risco aparente para novas vitórias de Schumacher, Button e a BAR-Honda encantaram a Fórmula 1 neste domingo. Tudo bem que foi circunstancialmente, mas a Ferrari não liderou a prova no começo. "Outro resultado fantástico para um fim de semana fantástico", disse Button, inglês de 24 anos, cotado para substituir Montoya na Williams a partir do ano que vem. A questão é: quem gosta de decrescer profissionalmente? A BAR tem mais carro hoje que qualquer time da Fórmula 1, exceto apenas a Ferrari. O segundo lugar foi a melhor colocação na carreira de Button e a melhor da BAR. Sábado Button já havia estabelecido a sua primeira pole position, bem como da BAR. "Não estava preocupado quando Schumacher se aproximou porque sei que neste circuito não dá para ultrapassar. Mas confesso que me surpreendi ao saber que ele deixara o box, depois do seu primeiro pit stop, tão na minha frente." Cerca de quatro segundos. O pit stop da BAR foi um pouco lento. Button perdeu desde a entrada de box até a saída 26s571, enquanto o alemão, 24s371. Só no box foram quase dois segundos e meio a favor de Schumacher. "Depois disso a performance de meu carro, apesar de muito boa, não era a mesma da seguinte à largada até a primeira parada", explicou Button. "O mais importante, porém, é que crescemos mais com os novos componentes do chassi e do motor usados aqui. Tenho certeza de que há muito mais pela frente ainda este ano." A Renault não tem o carro mais veloz, mas tem sido bastante regular. O combativo Fernando Alondo obteve um bom quarto lugar e Jarno Trulli, o quinto. Com isso a Renault mateve-se em segundo entre os construtores, com 31 pontos, diante de 64 da Ferrari, líder, e 27 da BAR e da Williams, terceiras. A próxima etapa será o GP da Espanha, dia 9, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Classificação do GP de San Marino: 1) Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1h26min19s670 - média de 212,405 km/h. 2)Jenson Button (GBR) - BAR - a 9s702 3)Juan Pablo Montoya (COL) - Williams - a 21s617 4)Fernando Alonso (ESP) - Renault - a 23s654 5)Jarno Trulli (ITA) - Renault - a 36s216 6)Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - a 36s683 7)Ralf Schumacher (ALE) - Williams - a 55s730 8)Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - a 1 volta 9)Giancarlo Fisichella (ITA) - Sauber - a 1 volta 10)Felipe Massa (BRA) - Sauber - a 1 volta 11)Olivier Panis (FRA) - Toyota - a 1 volta 12)David Coulthard (GBR) - McLaren - a 1 volta 13)Mark Webber (AUS) - Jaguar - a 1 volta 14)Christian Klien (AUT) - Jaguar - a 2 voltas 15)Zsolt Baumgartner (HUN) - Minardi - a 4 voltas Abandonaram a prova: Takuma Sato (JAP) - BAR Nick Heidfeld (ALE) - Jordan Cristiano Da Matta (BRA) - Toyota Giamaría Bruni (ITA) - Minardi Giorgio Pantano (ITA) - Jordan Classificação do campeonato: 1) Michael Schumacher (ALE) - 40 pontos 2) Rubens Barrichello (BRA) - 24 3) Jenson Button (GBR) - 23 4) Juan Pablo Montoya (COL) - 18 5) Fernando Alonso (ESP) - 16 6) Jarno Trulli (ITA) - 15 7) Ralf Schumacher (ALE) - 9 8) Takuma Sato (JAP) - 4 9) David Coulthard (GBR) - 4 10) Felipe Massa (BRA) - 1 11) Mark Webber (AUS) - 1 12) Kimi Raikkonen (FIN) - 1 Classificação do Mundial de Construtores: 1) Ferrari 64 pontos 2) Renault 31 3) Williams 27 4) BAR 27 5) McLaren 5 6) Sauber 1 7) Jaguar 1