Schumacher vence o GP dos EUA Sentado ao lado de Rubens Barrichello, com expressão de muita preocupação, por conta das condições de Ralf Schumacher, Michael Schumacher foi claro ao responder à pergunta se o surpreendeu ultrapassar o companheiro de Ferrari, até com alguma facilidade, no começo da prova: "Não. Eu acredito que aqueci melhor meus pneus nas voltas em que o safety car esteve na pista (da largada à quinta volta), compreendi que poderia passá-lo, peguei o seu vácuo na última curva e passei." O alemão ganhou pela 78ª vez na Fórmula 1, em 204 GPs disputados. Foi a oitava vitória este ano em nove etapas realizadas. Tem, agora, 80 pontos, dentre os 90 possíveis, diante de 62 de Rubinho, e 44 de Jenson Button, da BAR, que neste domingo pela primeira vez não marcou pontos no campeonato. Quebrou o câmbio. "Confesso que já admitia sair aqui dos Estados Unidos com um segundo lugar, 8 pontos a mais, em vez de 10. Estou surpreso, Rubens foi mais rápido quase todo o fim de semana", disse Schumacher. O acidente, grave, de Ralf Schumacher o deixou profundamente tenso dentro do carro. "Eu sabia que o Montoya estava lá atrás, por isso quando vi aquele carro parado no meio do grid logo identifiquei meu irmão. Foi um choque." Não fosse o safety car ter neutralizado a competição, Schumacher disse que seria impossível manter-se na prova. "Eu pedia informações a todo instante à equipe, para que me informassem da situação de Ralf. Como as primeiras notícias eram positivas e não tinha de exigir tudo do carro, pude prosseguir na corrida." Sempre muito pró-Schumacher, desta vez Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, saiu em defesa de Rubinho. "Acho que se Rubens não tivesse tido aquele pequeno problema no primeiro pit stop teria vencido." Quando entrou junto do alemão para a parada, na 11ª volta, aproveitando o safety car por causa da batida de Ralf, Rubinho já estava atrás do companheiro, por ter sido ultrapassado, e por esse motivo teve de esperar os mecânicos trabalharem no carro de Schumacher para depois agirem no seu. "Curiosamente, não consegui ser muito rápido com esse jogo de pneus", disse Schumacher. Surpresa - Takuma Sato, da BAR-Honda, está fazendo a festa da Fórmula 1. Depois de Aguri Suzuki, no GP do Japão de 1990, com Lola, Sato foi, neste domingo, o segundo piloto japonês a atingir o pódio. "O mais importante desse resultado é que, finalmente, conseguimos dar consistência a nosso carro em ritmo de corrida, o que nos faltava para tentar vencer", afirmou Sato com autoridade, agora, segundo disse, para ir mais longe. Sua propensão a correr riscos elevados e determinação na pista, ainda que por conta da juventude no Mundial por vezes se exceda, está se tornando uma atração das corridas. Sato foi o piloto que mais ultrapassagens fez neste domingo com pilotos com quem disputava posição. Exemplos: Mark Webber, da Jaguar, David Coulthard, McLaren, Giancarlo Fisichella, Sauber, Nick Heidfeld, Jordan, Olivier Panis, Toyota, e Jarno Trulli, da Renault, na 62ª, para classificar-se em terceiro. Há uma unanimidade na Fórmula 1: Sato é, disparado, o melhor japonês que já apareceu na competição. Resultado do GP dos EUA de F-1: 1) Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1h40min29s914 (média de 182.699 Km/h) 2) Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - a 2s950 3) Takuma Sato (JAP) - BAR - a 22s036 4) Jarno Trulli (ITA) - Renault - a 34s544 5) Olivier Panis (FRA) - Toyota - a 37s534 6) Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - a 1 volta 7) David Coulthard (GBR) - McLaren - a 1 volta 8) Zsolt Baumgartner (HUN) - Minardi - a 3 voltas Abandonaram a prova: Giancarlo Fisichella (ITA) - Sauber - 65 voltas Mark Webber (AUS) - Jaguar - 60 voltas Juan Pablo Montoya (COL) - Williams - 57 voltas Nick Heidfeld (ALE) - Jordan - 43 voltas Jenson Button (GBR) - BAR - 26 voltas Cristiano da Matta (BRA) - Toyota - 17 voltas Ralf Schumacher (ALE) - Williams - 9 voltas Fernando Alonso (ESP) - Renault - 8 voltas Christian Klien (AUT) - Jaguar - zero volta Felipe Massa (BRA) - Sauber - zero volta Giorgio Pantano (ITA) - Jordan - zero volta. Gianmaria Bruni (ITA) - Minardi - zero volta Classificação do Mundial de Pilotos: 1) Michael Schumacher - 80 pontos 2) Rubens Barrichello - 62 3) Jenson Button - 44 4) Jarno Trulli - 41 5) Fernando Alonso - 25 6) Juan Pablo Montoya - 24 7) Takuma Sato - 14 8) Ralf Schumacher - 12 9) Giancarlo Fisichella - 10 10) David Coulthard - 9 11) Kimi Raikkonen - 8 12) Felipe Massa - 5 Olivier Panis - 5 14) Cristiano Da Matta - 3 Nick Heidfeld - 3 Mark Webber - 3 17) Timo Glock - 2 18) Zsolt Baumgartner - 1 Classificação do Mundial de Construtores: 1) Ferrari - 142 pontos 2) Renault - 66 3) BAR - 58 4) Williams - 36 5) McLaren - 17 6) Sauber - 15 7) Toyota - 8 8) Jordan - 5 9) Jaguar - 3 10) Minardi 1