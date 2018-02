Schumacher vence outra e bate recorde O GP do Canadá de F-1, realizado neste domingo em Montreal, não poderia ter sido melhor para Michael Schumacher. O alemão acertou em cheio na estratégia de fazer uma parada a menos que os concorrentes e, de quebra, contou com o abandono de alguns dos principais adversários. Resultado: conquistou a sua sétima vitória na temporada, disparou na liderança do campeonato e ainda bateu um recorde. Pela primeira vez na história um piloto vence 7 vezes num mesmo circuito. Esta foi a 77ª vitória do alemão, em 203 Gps disputados. O piloto da Williams, Ralf Schumacher - que largou na pole-position - chegou em segundo. Rubens Barrichello - que largou na sétima posição - chegou em terceiro e manteve e escrita de marcar pontos em todas as provas do ano. Além de acertar na estratégia - enquanto as outras equipes optaram por três paradas, a Ferrari fez só duas - o alemão contou com uma boa dose de sorte. Fernando Alonso (Renault) e Jarno Trulli (Renault) que largaram na sua frente, tiveram problemas com o carro e abandonaram a prova. O japonês Takuma Sato (BAR), que poderia ameaçar, teve o motor estourado mais uma vez. Christiano da Matta (Toyota) foi bem. Chegou em 8º e marcou pontos. Felipe Massa (Sauber) bateu forte contra uma proteção de pneus e abandonou a cinco voltas do final. Com a prova deste domingo - a oitava etapa do Mundial - Michael Schumacher lidera o campeonato com 70 pontos ganhos. Rubinho se manteve na segunda posição com 52. Confira a classificação final do GP do Canadá: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1h28m24s803 2º Ralf Schumacher (Williams) - a 1s062 3º Rubens Barrichello (Ferrari) - a 5s108 4º Jenson Button (BAR) - a 20s409 5º Juan Pablo Montoya (Williams) - a 21s200 6º Giancarlo Fisichella (Sauber) - a 1 volta 7º Kimi Raikkonen (McLaren) - a 1 volta 8º Cristiano da Matta (Toyota) - a 1 volta 9º David Coulthard (McLaren) - a 1 volta 10º Olivier Panis (Toyota) - a 1 volta 11º Timo Glock (Jordan) - a 2 voltas 12º Nick Heidfeld (Jordan) - a 2 voltas 13º Christian Klien (Jaguar) - a 3 voltas 14º Zsolt Baumgartner (Minardi) - a 4 voltas