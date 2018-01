Schumacher vence pela 6ª vez em Spa Quando o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, dominou os treinos livres de sexta-feira e sábado pela manhã, a maioria dos profissionais da Formula 1 e de torcedores quase no mundo todo se encheu de ânimo: será que no GP da Bélgica Michael Schumacher e a Ferrari vão dar uma trégua a seus adversários? Não deram. Schumacher venceu neste domingo no circuito de Spa-Francorchamps, pela décima vez na temporada, recorde absoluto, e com isso a Ferrari atingiu a impressionante marca de 50 pódios seguidos no Mundial, outra marca única. Rubens Barrichello completou a festa dos italianos, com o segundo lugar, sexta dobradinha da Ferrari no campeonato. O problema de se adjetivar o trabalho da Ferrari este ano é que a cada prova são necessários mais e mais superlativos e os idiomas têm limites, o que não parece ser o caso da equipe de Maranello e o excepcional Michael Schumacher. A cada etapa eles se superam. Neste domingo no seletivo traçado de Spa, ao menos um dos carros da maior parte dos dez times enfrentou algum tipo de pane, no chassi ou no motor, pela solicitação elevada da pista. A Ferrari entrou, claro, no grupo das exceções e com uma grande diferença: além de ótima resistência, apresentou desempenho muito acima dos concorrentes. "A F2002 é simplesmente fantástica num circuito veloz como este", disse Schumacher. E pensar que o diretor-técnico e estrategista da Ferrari dava como certo o plano de os pilotos da Williams e da McLaren pararem apenas uma vez diante de duas de Schumacher e Barrichello. "Eu disse ao Michael para apertar o ritmo no início, mas quando compreendi que eles também fariam dois pit stops, a ordem foi contê-lo", explicou Brawn. Juan Pablo Montoya, da Williams, acabou em terceiro, a 18 segundos de Schumacher porque o alemão administrou sua vantagem, que quatro voltas antes era de 33 segundos. "Vi vários pilotos abandonarem com o motor estourado, por isso tirei o pé", falou Schumacher. Apesar de ninguém o incomodar durante as 44 voltas da corrida, comentou ter gostado da prova: "Não é preciso uma luta intensa para me divertir. Guiar um carro tão perfeito como o nosso, em Spa, é um enorme prazer para mim." A próxima etapa do calendário é o GP da Itália, em Monza, na casa da Ferrari. Já na Bélgica foi possível imaginar a euforia com que os italianos irão se comportar. "Este ano prometo estar em forma. Ano passado foi a única vez em que não dei o meu máximo, pelas razões que todos sabem." Os atentados em Nova York o afetaram bastante. A Fórmula 1 iria para Indianápolis logo em seguida e Schumacher não queria competir. Já era campeão. Não fosse Bernie Ecclestone o obrigar a viajar para os Estados Unidos, ameaçando até de lhe retirar o título, Schumacher não teria disputado a corrida. Tudo isso se passou nos dias na prova de Monza, o que o abalou. No GP da Itália acabou em quarto. "Agora vamos dar tudo, mas é bom lembrar que a Williams deverá ser muito forte em Monza." Montoya gostou muito da performance da Williams. "Acho que pela primeira vez este ano nós fomos piores que a McLaren na classificação, mas mais velozes na corrida." Uma alteração no ajuste do carro, à última hora, foi decisiva. "Nunca fizemos uma modificação no grid que desse tão certo. Não resolveu todos os problemas de sair de frente do chassi, mas me tornei bem mais rápido." O colombiano ultrapassou Kimi Raikkonen ainda na segunda volta, depois de um erro do finlandês, e no fim foi atacado por David Coulthard, McLaren, quarto. Montoya tem agora 44 pontos, terceiro na classificação, contra 51 de Barrichello. Ambos, junto de Coulthard e Ralf Schumacher, quinto colocado neste domingo, lutam pelo vice. "Esse resultado aumenta minhas esperanças de ser segundo no Mundial", falou Montoya. O sócio e diretor da McLaren, Ron Dennis, atribuiu o fraco desempenho da sua equipe à queda da temperatura. Dennis quis dizer que com os 15 graus ambiente os pneus Michelin da McLaren e da Williams permitiram performance inferior à de sábado, quando estava mais quente. A Ferrari corre com Bridgestone. Raikkonen, contudo, perdeu o quinto lugar a nove voltas do fim por causa de outro show pirotécnico do motor Mercedes. Confira a classificação do GP da Bélgica de F1: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1h21m20s634 2º Rubens Barrichello (Ferrari) - a 1s977 3º Juan Pablo Montoya (Williams) - a 18s445 4º David Coulthard (McLaren) - a 19s357 5º Ralf Schumacher (Williams) - a 56s440 6º Eddie Irvine (Jaguar) - a 1m17s370 7º Mika Salo (Toyota) - a 1m17s809 8º Jacques Villeneuve (BAR) - a 1m19s855 9º Allan McNish (Toyota) - a 1 volta 10º Nick Heidfeld (Sauber) - a 1 volta 11º Takuma Sato (Jordan) - a 1 volta 12º Olivier Panis (BAR) - a 5 voltas