Schumacher vira motorista de táxi para não perder vôo Michael Schumacher pode acrescentar ao seu respeitável currículo o título informal de motorista de táxi mais rápido da Alemanha, após ter assumido o volante de um para levar sua família ao aeroporto. O heptacampeão mundial aposentado dirigiu o táxi para o aeroporto, após uma viagem para Gehuelz, próximo a Coburg, ter deixado a família com o tempo apertado para voltar para casa, de acordo com o jornal Muenchner Abendzeitung. "Foi uma loucura ter Schumi, comigo no banco do carona", disse o motorista do táxi que Schumacher dirigiu, segundo o jornal. O alemão, que se aposentou das pistas no ano passado mas ainda está envolvido no esporte como piloto de testes ocasional da Ferrari, deu 100 euros de gorjeta ao motorista, além dos 60 euros cobrados pela viagem, disse o jornal.