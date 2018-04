Schumacher volta a pilotar a Ferrari nos treinos em Barcelona

Sete vezes campeão mundial, o alemão Michael Schumacher voltou a pilotar a Ferrari nesta terça-feira. Ele comandou a equipe no treino em Barcelona, o primeiro preparatório para a temporada 2008 da Fórmula 1. Veja também: Ross Brawn: 'O Rubens era tão rápido quanto o Michael' Schumacher, que se aposentou em 2006, após o GP do Brasil, pilotou o F2007, carro comandado por Felipe Massa e Kimi Raikkonen neste ano. Os testes desta terça servem para desenvolver um modelo sem controle de tração, conforme o novo regulamento. Além da Ferrari, outras escuderias iniciaram os preparativos para 2008. Dentre elas a McLaren, do inglês Lewis Hamilton. A equipe, que perdeu os mundiais de Pilotos e Construtores, ainda busca um substituto para o espanhol Fernando Alonso. A Force India também começou seus trabalhos. Antiga Spyker, a equipe treinou com um carro remodelado. A Ferrari confirmou Schumacher apenas nos testes desta semana em Barcelona. Depois disso, o alemão deve retornar às suas férias, já que não aceitou nenhuma proposta para voltar a correr.