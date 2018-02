Schumacher volta a ter problemas com a Ferrari no Bahrein Michael Schumacher voltou a enfrentar problemas técnicos com sua Ferrari, nesta segunda-feira, durante os treinamentos no circuito de Sakhir, no Bahrein. Enquanto o outro piloto da equipe, o brasileiro Felipe Massa, deu 124 voltas no autódromo, o alemão só conseguiu completar 49. Na última sexta-feira, Schumacher também havia enfrentado problemas com a Ferrari e acabou encerrando o treinamento antes do previsto. Já nesta segunda, o alemão dedicou o dia para testar os pneus. Por outro lado, o brasileiro Felipe Massa fez sua melhor volta em 1m30s410, nove décimos melhor do que Schumacher. A Ferrari prosseguirá nesta terça-feira os treinamentos no circuito de Sakhir. A etapa de abertura da temporada de Fórmula 1 acontece no dia 12 de março, justamente com o GP do Bahrein.