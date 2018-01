Schumacher volta amanhã às pistas Mesmo dispondo de uma cômoda vantagem de 31 pontos sobre o seu mais sério adversário pelo título, Michael Schumacher, o líder do Mundial, volta amanhã às pistas, em Fiorano. É grande a preocupação na Fórmula 1 com a possibilidade de o campeonato acabar logo. Das dez etapas disputadas este ano, as piores colocações de Schumacher foram três segundas colocações. Ele venceu seis vezes e abandonou uma. Em Monza, Itália, Ricardo Zonta, piloto de testes da Jordan, sofreu grave acidente, mas não se feriu. O promotor da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, deve estar torcendo para que David Couthard, da McLaren, segundo colocado na classificação, repita seu ótimo desempenho nos dois últimos GPs da Grã-Bretanha, vencidos por ele, e ganhe também a próxima edição da prova, dia 15, em Silverstone. Com 78 pontos somados até agora, diante de 47 do escocês da McLaren, Schumacher poderá provocar grande desinteresse nas etapas finais do calendário se vencer novamente e definir a conquista já na Hungria ou na Bélgica, por exemplo. Restam sete corrida para o encerramento da temporada. Deve ser apenas coincidência, mas o histórico dessas competições mostra que toda vez que um piloto se destaca muito dos demais e está prestes a tornar-se campeão, cedo ainda no campeonato, uma série de acontecimentos típicos de "falta de sorte" acaba por atrapalhar seus planos. Talvez para evitar essas situações desfavoráveis, logo em seguida a tanto sucesso, é que Schumacher não pára de trabalhar. "Até que matematicamente nossa conquista não esteja garantida, não vejo motivo algum para comemorarmos nada", disse na França, domingo, quando obteve a 50.ª vitória da carreira. Zonta - Na saída da veloz curva Ascari, em Monza, uma suspensão da Jordan do piloto brasileiro quebrou, lançando-o na grade de proteção. Apesar da destruição do carro, ele não se feriu e deve voltar a treinar amanhã. Zonta ficou com o sexto tempo do dia, 1min25s494. O mais veloz foi Coulthard, 1min24s024.