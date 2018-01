Schumacher volta andar mais rápido A exemplo do que havia ocorrido na véspera, a Ferrari voltou nesta quarta-feira a andar mais rápido nos testes que várias equipes realizam no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Michael Schumacher - que chegou a derrapar na curva Michelin - marcou o tempo de 1:25.626 e ficou sete décimos abaixo do escocês David Coulthar (McLaren), o segundo colocado. Juan Pablo Montoya (Williams) fez o pior tempo do dia. Veja os tempos desta quarta-feira em Jerez: 1 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:25.626 - 54 voltas 2 - David Coulthard (ESC) McLaren 1:26.392 - 44 3 - Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:27.014 - 49 4 - Olivier Panis (FRA) Toyota 1:28.725 - 24 5 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:29.195 - 39