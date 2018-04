Schumacher volta às pistas com teste de carro da GP2

O alemão de 41 anos, que vai correr pela Mercedes em 2010 após ter se aposentado em 2006 na Ferrari, completou 52 voltas até que uma forte chuva interrompeu o treino à tarde.

"Hoje foi especialmente bom porque depois de bastante tempo eu pude guiar de novo um carro que é muito parecido com um carro atual de Fórmula 1", disse Schumacher em comunicado.

"Apesar de o clima não estar como gostaríamos que estivesse, todos os meus sentidos estavam em alerta máximo -- só isso já valeu a pena. Me senti confortável na pista desde o começo".

Schumacher, piloto de maior sucesso na história da F1, vai testar até quinta-feira.

A GP2 é a principal categoria de acesso à Fórmula 1, com todas as equipes usando carros iguais equipados com motor Renault. As equipes de F1 não estão autorizadas a testar antes do primeiro treino oficial da categoria, no dia 1o de fevereiro.

(Reportagem de Alan Baldwin)