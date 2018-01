Schumacher volta às pistas nesta terça Michael Schumacher volta às pista nesta terça-feira, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Ele não acelera um carro de Fórmula 1 desde o GP Brasil, disputado dia 24 de outubro em Interlagos. O carro que será testado pelo piloto alemão e o brasileiro Rubens Barrichello tem componentes do modelo que a Ferrari vai estrear apenas dia 8 de maio, no GP da Espanha. O experimento servirá, também, para ensaios com os novos pneus, concebidos para as necessidades do Mundial que começa dia 6 de março na Austrália. Nunca é demais recordar que os pilotos têm, agora, apenas um jogo de pneus para a classificação e os 305 quilômetros da corrida. Há uma dúvida quanto aos testes de Barcelona. O circuito foi recapeado e em razão da pouca aderência do asfalto novo, Renault, BAR e Sauber transferiram seus equipamentos para a pista de Valência, cerca de 200 quilômetros ao sul. Ferrari, Williams e McLaren devem, no entanto, salvo mudança de última hora, permanecer na Catalunha. O treino será mais uma etapa para Frank Williams decidir-se entre Antonio Pizzonia e Nick Heidfeld para a vaga de titular da Williams. Pizzonia continua com maiores chances, pelo menos de começar a temporada.