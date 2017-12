Schumacher voltar a negar aposentadoria Michael Schumacher voltou a repetir, nesta segunda-feira, durante programa de televisão na rede alemã RTL que não tem planos para abandonar as pistas. "Ainda vou continuar correndo por mais algum tempo", insistiu. Depois de conquistar o sexto título mundial, Schumacher diz que ainda pode conquistar marcas importantes no automobilismo. Segundo o piloto, só duas situações poderiam fazê-lo parar de correr agora: se aparecer na Ferrari alguém mais rápido do que ele ou se a carreira começar a prejudicar seu relacionamento familiar. "Nenhuma das duas coisas está acontecendo. Sobra tempo para a família e eu continuo rápido o suficiente para pensar em um novo título", disse. Schumacher fará 35 anos no próximo dia 5 de janeiro. Já o espanhol Fernando Alonso está esperando uma temporada mais dura em 2004. Segundo entrevista publicada pelo jornal ?Gazzetta dello Sport", Alonso, que venceu sua primeira corrida este ano, disse que a temporada de 2003 foi inesquecível. "No ano que vem será difícil. Nós vamos brigar contra a Ferrari, Williams e McLaren e sei que não será fácil". Alonso acha que ainda é cedo para colocar a Renault com chances de vencer o próximo campeonato. "Primeiro temos que ganhar algumas corridas. Só então poderemos pensar no título". A Renault está um pouco atrasa em relação às principais equipes. A nova McLaren MP4-19 já está em testes enquanto a nova Willliams já irá para a pista no início de janeiro assim como a nova Ferrari. Já a Renault R24 não começará a ser testada antes do fim de janeiro. O piloto garantiu que está satisfeito na equipe de Flavio Briattore e voltou a desmentir possíveis contatos com a Ferrari. "Meu contrato com a Renault vai até o final de 2005. Temos ainda muito tempo pela frente". Na Itália, o italiano Gianmaria ?Gimmi? Bruni foi apresentado oficialmente como novo piloto da Minardi. O inglês Justin Wilson, que perdeu a vaga na Jaguar para o austríaco Christian Klein, candidatou-se a segunda vaga na Minardi.