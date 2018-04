Schumi deve se preparar para enfrentar Alonso, diz Ferrari

Michael Schumacher pode lamentar sua saída da Ferrari porque Fernando Alonso está perfeitamente apto a derrotar o alemão na disputa pelo título mundial de novo, disse o chefe da equipe italiana, Stefano Domenicali.

O heptacampeão mundial Schumacher, de 41 anos, abandonou a aposentadoria nesta temporada para correr pela nova equipe Mercedes. Ele deixou seu cargo de consultor na Ferrari, que contratou o espanhol bicampeão mundial Alonso.

O ex-piloto da Renault derrotou Schumacher para conquistar os títulos de 2005 e 2006 e Domenicali está confiante de que ele pode repetir a façanha. "Não vamos esquecer que Fernando é o único piloto em atividade que em sua carreira derrotou Michael [na disputa pelo título]", disse Domenicali em entrevista à imprensa.

Schumacher está realizando testes com um carro da GP2 em Jerez nesta semana, e causou controvérsia na Itália por usar um capacete vermelho, como o que usou durante seus anos na Ferrari. "Obviamente, deixar uma família é difícil. Alguns sentimentos claramente permanecem", completou Domenicali com um sorriso no rosto.