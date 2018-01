Schummy aposta na Ferrari em Suzuka O campeão mundial Michael Schumacher afirmou hoje que a Ferrari vai ganhar o GP do Japão, domingo, e que fará de tudo para que Rubens Barrichello chegue ao vice-campeonato. ?Suzuka é um dos meus circuitos preferidos. A Ferrari será favorecida por causa dos pneus e por conta disso eu tenho confiança que as chances de vitória são grandes; se possível, com o vice-campeonato de Barrichello?, afirmou. Schumacher se mostrou bastante confiante numa vitória. Segundo ele, a Ferrari realizou uma preparação ?minuciosa? em Fiorano e que, dentro de suas possibilidades, vai tentar favorecer o brasileiro. O campeão lembra, porém, que as coisas nem sempre dependem apenas de sua vontade. ?Vimos que em Indianápolis, por exemplo, que ele teve problemas mecânicos. Assim são as corridas. Há coisas que a gente não consegue prever?, eximiu-se. Schumacher não quis fazer comentários sobre a possibilidade de trabalhar para vencer a prova e igualar um recorde de Nigel Mansel. Em 92, o inglês venceu nove corridas na temporada. O alemão também negou que a Ferrari vai utilizar o GP do Japão para testar componentes do carro a ser usado em 2002. ?Esse componentes não resistiriam a uma corrida. Só em janeiro vamos trabalhar forte neles?, garantiu.