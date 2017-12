Schummy: "Barrichello mereceu vencer" Michael Schumacher reconheceu. "Rubens Barrichello fez uma corrida fantástica, não errou, como eu, e mereceu vencer. Hoje eu mereci, como consegui, o segundo lugar." Schumacher falou mais. "Dei tudo para me aproximar e ultrapassá-lo, a ponto de rodar na pista, mas não foi possível." A disputa entre os dois pilotos da Ferrari foi realmente aberta e surpreendente até o segundo pit stop dos dois. O de Schumacher na 43ª volta e o de Barrichello, na 45ª. A corrida teve 60 voltas. Depois disso, desta vez foi a vez do alemão obedecer ordens de equipe. "Fique onde está (em segundo lugar)." Foi o próprio Schumacher quem abordou o tema. "Por que não mandaram, desta vez, Rubens me deixar ultrapassá-lo, como na Áustria? Porque agora nossa vantagem no campeonato é bem maior do que àquela altura." O alemão lembrou que a prova de Spielberg foi a sexta da temporada enquanto o GP da Europa, neste domingo, a nona. "Pode parecer arrogante, mas estamos hoje numa situação bem mais cômoda para conquistar o título que naquela corrida." Schumacher tem 76 pontos diante de 30 de Ralf Schumacher, da Williams, quarto colocado neste domingo. Entre os construtores, a Ferrari soma 102 pontos e a Williams, segunda classificada, 57. Antes da GP da Áustria, Schumacher tinha 44 pontos diante de 23 de Juan Pablo Montoya, segundo àquela altura, e a Ferrari, 50, contra 43 da Williams. Jean Todt, diretor-esportivo da equipe italiana e responsável pela ordem dada a Barrichello na Áustria, comentou o resultado. "Foi grandioso para a Ferrari. Nós deixamos nossos pilotos livres na pista, até o segundo pit stop. Só depois pedimos que mantivessem suas posições." Schumacher comentou sua corrida. "Meus problemas começaram na largada", disse. "Escolhi a trajetória errada, ao ir por fora na primeira curva. Por causa de Ralf e Montoya, fui obrigado a levantar o pé do acelerador, o que permitiu a Barrichello e David Coulthard (McLaren) me ultrapassarem." Na 23ª volta ele perdeu o controle da sua Ferrari, quando estava a menos de um segundo do companheiro. "Pensei que foi por causa de estar muito próximo dele e perder pressão aerodinâmica na frente, mas depois soube que também Rubens teve dificuldades naquele ponto (curva 10)." O alemão acredita que havia sujeira ou óleo no asfalto. Nenhum outro piloto reclamou. Como a Ferrari havia planejado chamá-lo para o primeiro pit stop uma volta depois de Barrichello, sua estratégia era ser o mais veloz possível para, quando retornasse à pista, sair na frente de Barrichello, ganhando assim a liderança do GP da Europa. "Meu erro fez com que eu fosse primeiro para o box", disse Schumacher, impedindo-o de tentar a manobra. No segundo pit stop, como estava próximo de Barrichello de novo, tentaria o mesmo. "Ocorre que peguei pela frente vários retardatários que não me deram a chance de ser mais rápido", explicou. "Mas não estou certo se conseguiria ultrapassá-lo, caso não tivesse tráfego." Barrichello voltou à pista na frente de Schumacher, que havia parado duas voltas antes. O alemão foi seco para responder. "Se a equipe me pedisse para ultrapassar Rubens? Eu faria." Nesta terça-feira Schumacher vai estar em Kerpen, cidade onde cresceu, a menos de uma hora de carro de Nurburgring, para um acontecimento histórico. "Vou inaugurar junto de meu pai e meu irmão um centro de exposição da nossa trajetória nas pistas." Quando começou o projeto, há pouco mais de um ano, inadvertidamente o chamou de museu, no que foi criticado no mundo todo. A imprensa mundial quaestiounou como alguém pode fazer um museu sobre sua própria obra? Quarta-feira, Schumacher, Todt e Barrichello explicarão, em Paris, ao Conselho Mundial da FIA, a inversão de posições a metros da linha de chegada no GP da Áustria e a bagunça do pódio. Schumacher colocou Barrichello no lugar do vencedor e lhe deu o troféu do primeiro colocado. "Vamos ver o que acontece", repetiu Schumacher, neste domingo, frase usada desde quinta-feira. A Ferrari programou treinos para Barrichello, em Mugello, na quinta-feira, e Schumacher, no mesmo circuito, sexta-feira.