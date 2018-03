Schummy compra jato de US$ 37 mi O heptacampeão mundial de Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, voltou a gastar uma pequena fortuna para adquirir outro objeto do seu desejo. Schummy comprou hoje um jato particular no valor de US$ 37 milhões. Segundo o tablóide sensacionalista inglês The Sun, o piloto alemão adquiriu um Falcon 2000 EX. O novo avião de Schummy tem todos os confortos conhecidos por alguns dos maiores milionários do mundo. O Falcon tem banheiro personalizado, quarto com cama de casal, aparelho de DVD e computador. A intenção de Schumacher ao comprar o jato é ficar mais próximo de sua família, principalmente nos intervalos entre as corridas do calendário deste ano. Após o GP de Ímola, onde o alemão chegou em segundo, restam ainda quinze etapas - a maioria delas na Europa. O alemão mora na Suíça. CAMPANHA - Ao lado de Schumacher, o brasileiro Rubens Barrichello participa em Barcelona, na quinta-feira, da apresentação de campanha internacional de segurança ao volante antes do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Com o lema "Pense antes de dirigir", a campanha terá a duração de três anos e conta com o apoio da Fundação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e da corporação Bridgestone. O projeto será desenvolvido em diversos países da América Latina, Europa e África.