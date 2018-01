Schummy e Ferrari acumulam recordes Os números atingidos neste domingo por Michael Schumacher e a Ferrari são únicos na história de 53 anos da Fórmula 1. Com a décima vitória na temporada, em 14 etapas realizadas, o alemão é agora o piloto com maior número de primeiras colocações em um campeonato. Ele estava empatado com Nigel Mansell, 9. Schumacher obteve a 63ª vitória da carreira, a sexta válida em Spa (em 1994 venceu, mas foi desclassificado), em 175 GPs disputados. O GP da Europa de 1999, em Nurburgring, foi o último em que a Ferrari não teve ao menos um piloto no pódio. Da etapa seguinte, o GP da Malásia, ou seja, o de retorno de Schumacher às pistas, depois de seis provas fora para recuperar-se do acidente de Silverstone, a Ferrari nunca mais deixou de comparecer ao pódio. Neste domingo completou 50 corridas. Estabelecer a pole position, vencer a prova e ainda fazer a melhor volta constitui o conceito de hat trick na Fórmula 1. Schumacher conquistou seu 11º hat trick, igualando-se ao primeiro desse ranking, o escocês Jim Clark. Mais um e Schumacher isola-se também nesse parâmetro de desempenho. A favor do escocês está o número de GPs disputados, apenas 72. Com os 10 pontos somados, o alemão soma no campeonato 122 pontos. O recorde de pontos em um Mundial é dele mesmo, 123, ano passado. Mais dois e Schumacher supera a si próprio. A dobradinha da Ferrari foi a sexta na temporada. A marca iguala a façanha de 1952, quando o time de Maranello também obteve seis dobradinhas. Trata-se de outro recorde que a Ferrari pode estabelecer este ano. A dupla Schumacher e Barrichello, não necessariamente nessa ordem, já conquistou 12 dobradinhas. Ayrton Senna e Alain Prost lideram essa competição, já que chegaram 14 vezes em primeiro e segundo. Mika Hakkinen e David Coulthard vêm a seguir, com 13. Como restam três etapas para o encerramento do Mundial, é possível que mais uma marca expressiva seja estabelecida pela Ferrari e seus pilotos. A vitória no GP da Bélgica teve comemoração também da Shell: foi a centésima vez que a associação Ferrari-Shell chegou em primeiro numa etapa do campeonato.