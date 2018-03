Schummy e Ferrari não dão chance a ninguém Michael Schumacher talvez tenha usado a areia do deserto de Sakhir para enterrar de vez, neste domingo, as esperanças da Fórmula 1 de assistir a uma temporada mais equilibrada. O piloto da Ferrari não permitiu que os adversários, nem mesmo o companheiro de Ferrari, Rubens Barrichello, segundo colocado, sequer sonhassem em ameaçar sua vitória no histórico GP de Bahrein, a terceira seguida no campeonato. Quem duvida que ele irá conquistar o sétimo título mundial, o quinto na sequência? Se nas duas últimas corridas os pilotos da Williams e Renault, notadamente, esperavam vencer Schumacher, por causa principalmente do calor, e o alemão os fez vê-lo de luneta, o que não acontecerá agora que a Fórmula 1 retorna para sua base, a Europa? E o próximo GP é na casa da Ferrari, em Ímola, dia 25. A vitória irretocável de Schumacher no Circuito de Bahrein coloca em xeque, quase mate, qualquer chance de outro piloto ser campeão este ano, como os testes de inverno sugeriam ser possível. "Outra temporada como a de 2002? Não acredito, mas se acontecer não vou ficar triste", respondeu Schumacher. Em 2002 a Ferrari ganhou 15 da 17 corridas do ano. "A Bridgestone provou aqui, como havia feito na Malásia, que seus novos pneus não perdem mais para o concorrente sob forte calor", afirmou Schumacher. Parece mesmo que acabou a festa para as escuderias da Michelin, como Williams e Renault, que no asfalto próximo dos 50 graus produziam o seu máximo e, em geral, superavam a Ferrari. Fora o isolamento da dupla da Ferrari, as 57 voltas da terceira etapa do campeonato apresentou pegas emocionantes, como os entre Ralf Schumacher e Takuma Sato, o mesmo Sato e Fernando Alonso, este e Felipe Massa, dentre outros. E pela manhã, uma tempestade de areia colocou em dúvida até mesmo a realização do GP. "Este é um resultado dos sonhos. Depois do treino de sábado de manhã acreditei que seria mais difícil conquistá-lo", disse o alemão. A Williams havia demonstrado com Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher ser bem mais veloz que a Ferrari à medida que o asfalto ganhava borracha. Mas enquanto neste domingo Schumacher celebrava sua 73.ª vitória na carreira, a liderança absoluta do Mundial, com 30 pontos diante de 21 de Rubinho, tudo o que a Williams levava para a Inglaterra era 2 pontos do sétimo lugar de Ralf. Montoya perdeu o terceiro lugar a 10 voltas da bandeirada por pane hidráulica com comprometimento do câmbio. Schumacher lembrou que a eficiência do modelo F2004 é tanta que sua margem de desenvolvimento é menor que a dos adversários. "Pode ter a certeza de que eles vão crescer bastante, talvez mais do que nós daqui para a frente." A primeira prova de Fórmula 1 no Oriente Médio foi um sucesso, na avaliação de Schumacher. "Nos receberam de forma calorosa, a organização do evento foi notável e o circuito é excepcional, ainda mais tendo em conta o pouco tempo disponível para a obra." A cerimônia do pódio teve um sabor especial, segundo disse: "Em geral, quando saímos do pódio estamos fedendo, enquanto aqui parece que passamos perfume." O odor do champanhe foi substituído por "warrd", bebida preparada à base de romã e água de rosas. O alcorão, livro sagrado do islamismo, religião oficial do Reino de Bahrein, proíbe o consumo de álcool. A BAR não é mais uma surpresa. Na Malásia, Jenson Button já havia chegado ao pódio, em terceiro, e ontem repetiu o resultado. Seu companheiro, o valente Takuma Sato, acabou em quinto. Com isso, a BAR se iguala a ninguém menos da Williams em terceiro, com 19 pontos. A Renault assumiu de forma brilhante a segunda colocação entre os construtores com o quarto lugar de Jarno Trulli e o sexto de Fernando Alonso. Agora os franceses têm 22 pontos diante de 51 da Ferrari. Os outros dois brasileiros na Fórmula 1, Cristiano da Matta, da Toyota, e Felipe Massa, Sauber, não tinham carro para obter algo muito melhor que a 10.ª e a 12.ª colocação.