Schummy e Montoya discutem após videoteipe Quando Michael Schumacher e Juan Pablo Montoya levantaram-se depois da conferência de imprensa, em seguida à cerimônia do pódio, o colombiano da Williams cochichou algo no ouvido do alemão da Ferrari. Pela sua cara, Schumacher não gostou nada de ouvir. Minutos antes os dois protagonizaram uma cena rara na Fórmula 1 de hoje: uma discussão, sem censuras, na frente da imprensa. "Tentei ultrapassá-lo logo depois da largada, por ele ter largado mal, e Michael me fechou a porta. Procurei o mesmo na curva seguinte e ele fez o mesmo", disse Montoya, irritado, ombro a ombro com Schumacher. "Na freada da outra curva ficamos lado a lado e ele veio na minha direção, tocou em mim e me jogou na grama", explicou. "É desapontador ver corridas assim." Schumacher ouvia tudo, sem se mover. "Eu não o vi", afirmou o piloto da Ferrari. Mas nessa hora, na sala de conferência, que é também a de imprensa, na bagunça generalizada do precário circuito Enzo e Dino Ferrari, as TVs começaram a exibir o videoteipe da prova. E era o momento da largada. Os pilotos pararam para ver. Quando os carros chegaram na Tosa, Montoya levantou os braços, gesticulou e falou alto: "Ah...é mesmo, ele não me viu." Os jornalistas riram na frente de Schumacher. Segundos depois, contudo, Montoya fechou a porta para o companheiro de equipe, que é ninguém menos de Ralf Schumacher, irmão de Schumacher, que foi parar também na grama. É a vez do alemão da Ferrari falar rindo, vermelho, ao lado de Montoya, como poucas vezes se expôs: "É...ele não viu meu irmão." De novo a imprensa caiu na gargalhada. Um jornalista decidiu ouvir uma opinião neutra. "Jenson Button, você não tomou parte nessa luta e viu agora o que se passou. Quem tem razão?" O inglês da BAR é pego de surpresa. "Olha, não sei, na realidade eu perdi essa parte das imagens, não posso dizer", respondeu no melhor estilo "me inclua fora dessa", provocando risos de novo em todos. O cochicho de Montoya no ouvido de Schumacher com muita probabilidade, tendo-se em conta sua personalidade, os antecedentes entre ambos e a reação do alemão, foi. "Da próxima vez você verá se irei tirar o pé do acelerador." O colombiano não estava mesmo conformado. "Eu fui punido em Indianápolis, ano passado, com um drive-through, o que me tirou da luta pelo título, por um toque em Rubens Barrichello", lembrou. "As regras da FIA deveriam ser para todos, também para o Michael Schumacher." Com as imensas dificuldades de se ultrapassar no traçado de Ímola, a história da corrida poderia ser outra, mesmo Schumacher dispondo de um carro um segundo mais rápido por volta que a Williams de Montoya.