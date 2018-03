Schummy é o mais rápido na Alemanha O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, foi o mais rápido nos treinos livres, desta sexta-feira, para o GP da Alemanha de Fórmula 1, 12ª etapa do Mundial, que será disputado domingo no circuito de Hockenheim. O piloto cinco vezes campeão mundial fez a melhor volta em 1min16s086, superando seu companheiro de equipe, o brasileiro Rubens Barrichello (1min16s248). A McLaren classificou seus dois pilotos na sequência. O finlandês Kimi Raikkonen foi o terceiro (1min16s344), seguido pelo escocês David Coulthard (1min16s440). O alemão Ralf Schumacher foi o quinto (1min16s934). A surpresa do treino foi o irlandês Eddie Irvine, que colocou a problemática Jaguar na sexta colocação (1min17s136), diante do colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, (1min17s187). O brasileiro Felipe Massa, da Sauber, se classificou em oitavo lugar (1min17s361), enquanto seu compatriota Enrique Bernoldi, da Arrows, ficou com o 11ª colocação (1min17s481). Bernoldi ficou atrás do companheiro de equipe, o alemão Heinz-Harald Frentzen (1min17s471). O treino oficial, que vai definir o grid de largada do GP da Alemanha, será neste sábado, a partir das 9 horas (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo.