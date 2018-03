Schummy evita comparação com Fangio O quinto título mundial de Fórmula 1 de Michael Schumacher, conquistado neste domingo, além de igualar a marca do mítico piloto argentino Juan Manuel Fangio, veio em tempo recorde, com ainda seis provas para o fim da temporada. Além disso, Schumacher chegou à frente em oito dos 11 GPs já disputados em 2002. ?O que Fangio fez não dá para comparar com o que fazemos?, disse o piloto alemão, em referência à seqüência de títulos obtida pelo argentino na década de 50. ?O esforço que ele teve de dedicar ao seu time foi provavelmente muito maior do que o que fazemos hoje em dia, então não é muito justo (comparar-nos).? O pentacampeão começou a carreira na categoria no GP da Bélgica, em Spa-Francorschamps, no ano de 1991. Desde então, contabilizou 61 vitórias em 172 GPs e somou 897 pontos. Somente nos últimos três anos, no quais arrebatou três títulos consecutivos, o alemão ganhou 27 das 45 corridas disputadas. Agora a lista de campeões da Fórmula 1 com mais de um título no currículo ficou assim (outros 14 pilotos têm um título mundial): Com 5 títulos: Juan Manuel Fangio (ARG) - 1951 e de 54 a 57; Michael Schumacher (ALE) - 1994, 95 e de 2000 a 02; Com 4 títulos: Alain Prost (FRA) - 1985, 86, 89 e 93; Com 3 títulos: Jack Brabham (AUS) - 1959, 60 e 66; Niki Lauda (AUT) - 1975, 77 e 84; Nélson Piquet (BRA) - 1981, 83 e 87; Ayrton Senna (BRA) - 1988, 90 e 91; Jackie Stewart (GBR) - 1969, 71 e 73; Com 2 títulos: Alberto Ascari (ITA) - 1952 e 53; Jim Clark (GBR) - 1963 e 65; Emerson Fittipaldi (BRA) - 1972 e 74; Mika Hakkinen (FIN) - 1998 e 99; Graham Hill (GBR) - 1962 e 68.