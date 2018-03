Schummy: Hakkinen é a maior ameaça Apesar de Mika Hakkinen, da McLaren, estar 32 pontos atrás na classificação, Michael Schumacher, da Ferrari, o líder da temporada, disse hoje em Fiorano, Itália, que o finlandês continua sendo o seu principal adversário na luta pelo título. A afirmação do piloto alemão soa quase como desrespeitosa ao escocês David Coulthard, companheiro de Hakkinen, que até a prova de Barcelona, domingo, dividia com Schumacher a liderança do Mundial. Schumacher somou nas cinco etapas disputadas até agora 36 pontos. Coulthard, segundo colocado, tem 28, enquanto Hakkinen está em décimo, com apenas 4. Mesmo assim o alemão da Ferrari acredita que o finlandês será o maior impedimento para ele e a Ferrari serem bicampeões. "Eu nunca o vi fora da luta pelo campeonato. Temos 12 corridas pela frente e tudo é possível." Depois admitiu que a matemática joga contra Hakkinen. "Claro, se você olhar a sua situação, compreenderá que as próximas duas ou três provas serão decisivas." Em nenhum momento Schumacher coloca Coulthard como um adversário à altura de lutar pelo título. O GP da Espanha mostrou para todos na Fórmula 1 que a volta de recursos como o controle de tração irá exigir muito mais dos pilotos e das equipes. "Acertar o carro não ficou mais difícil, e sim mais sofisticado", disse Schumacher. O número de combinações possíveis entre as muitas variáveis mecânicas, aerodinâmicas e agora eletrônicas cresceu muito, explica o alemão. A renovação ou não do contrato de Rubens Barrichello, seu parceiro de Ferrari, não foi abordada por ele. "Esse é um assunto da direção da equipe. Se perguntarem minha opinião, direi que não há motivo para substituí-lo", afirmou em São Paulo, nos dias de disputa do GP do Brasil. Desmentido - A assessoria de imprensa da Toyota distribuiu comunicado informando não ter feito nenhuma proposta aos pilotos que nos últimos dias foram relacionados à equipe que irá estrear no Mundial do ano que vem. "Os objetivos do projeto, nessa fase inicial, são mais prudentes e limitados", diz o presidente da organização esportiva, o sueco Ove Anderson. Os japoneses já trabalham na pista de Paul Ricard com o carro, motor e câmbio que servirão de base para o projeto do modelo 2002 da escuderia. Por enquanto, o desenvolvimento do conjunto vem sendo feito pelo finlandês Mika Salo e o escocês Alan McNish. Lauda - Mesmo ocupando a penúltima posição entre os construtores, na frente apenas da Minardi, a Jaguar deve conquistar sua primeira vitória na F-1 no próximo Mundial. A previsão é do diretor da equipe da Ford, o austríaco Niki Lauda. Pouco depois de deixar o carro, ao abandonar o GP da Espanha, Eddie Irvine, primeiro piloto da Jaguar, afirmou: "Eu já sabia que não terminaria a corrida." Irvine só concluiu, este ano, a etapa de Melbourne, em 11º. A equipe passa por séria crise.