Schummy iguala recorde, diz pesquisa O torcedor alemão não poderia estar mais otimista quanto ao desempenho de Michael Schumacher na temporada 2002. Em pesquisa realizada pelo instituto Sport+Markt, 68% dos entrevistados disseram que Schumacher será o campeão e vai, assim, igualar a façanha do argentino Juan Manuel Fangio, único pentacampeão mundial de F-1. A pesquisa mostra ainda que outros 9% acreditam que o campeão de 2002 será Ralf Schumacher, o irmão de Michael. O terceiro favorito na opinião dos torcedores alemães é David Coulthard, com 3%. O colombiano Juan Pablo Montoya, aparece em quarto, com 2%. O nome de Rubens Barrichello - companheiro de Schumacher na Ferrari - não aparece na pesquisa.