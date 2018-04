Schummy já está recuperado do acidente Michael Schumacher disse, hoje, estar surpreendido com a forma como superou o grave acidente de quinta-feira, em Monza, quando bateu a 300 km/h, depois do estouro do pneu traseiro esquerdo. "Sinto-me muito bem, dormi até um pouco mais tarde do que de costume e sigo meu ritmo normal", afirmou em sua residência, na Suíça. Já neste sábado Schumacher atende a novo compromisso. Será o Ferrari Day, em Nurburgring. Ele pilotará vários modelos de Ferrari, de corrida e de série, para enorme número de fãs. A renda é revertida a entidades beneficentes. Sua participação está garantidda na próxima etapa da temporada, o GP da Itália, dia 12, em Monza. A Gazzetta dello Sport, diário esportivo italiano, publicou hoje que "apenas na Fórmula 1 é possível a um esportista se acidentar a 300 km/h e já dois dias depois voltar a pilotar um carro de competição." A lista de pilotos que sofreram sérios riscos de se ferir com gravidade, recentemente, cresceu ontem. Olivier Panis, da Toyota, também em Monza, reviveu o drama de Schumacher na véspera, ao bater em elevada velocidade, depois de novo estouro de pneu traseiro. "Eu me aproximava da segunda chicane e, de repente, o traseiro esquerdou (o mesmo de Schumacher) perdeu pressão de uma vez", contou o veterano francês, de 38 anos. A Toyota usa Michelin e a Ferrari, Bridgestone. No GP da Bélgica, Ryan Briscoe, da Toyota, passou pelo mesmo susto, na sexta-feira, e na corrida foi a vez de David Coulthard, McLaren, Juan Pablo Montoya, Williams, e Jenson Button, BAR. Todos com Michelin e o traseiro direito. No treino de hoje, Panis havia completado 73 voltas, sendo a melhor em 1min21s996, o 12.º tempo. O mais rápido foi Fernando Alonso, da Renault, 1min20s611. Antonio Pizzonia, Williams, marcou o quarto tempo, 1min21s035 (62), Felipe Massa, Sauber, o 11.º, 1min21s630 (95) e Ricardo Zonta, Toyota, o 14.º, 1min22s271 (87).