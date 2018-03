Schummy já pensaria nas 100 vitórias Michael Schumacher, que tem contrato com a Ferrari até 2004, pode prolongar esse vínculo com a escuderia italiana, pelo menos segundo pessoas relacionadas ao piloto e também com a própria equipe. Aos 33 anos, no domingo passado o alemão conquistou seu quinto título da Fórmula 1 e, por suas declarações, supõe-se que queira quebrar todos os recordes possíveis da categoria. Leia mais no Jornal da Tarde