Schummy larga na frente; Rubinho é 5º O piloto alemão Michael Schumacher (Ferrari) vai largar na pole-position no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, marcado para este domingo à tarde em Indianápolis. Nos treinos oficiais deste sábado, o alemão marcou 1:11.708 e ficou com a primeira posição no grid de largada, pela 42ª vez na carreira. Com o tempo de 1:11.945, o finlandês Mika Hakkinen (McLaren) vai largar na segunda posição, à frente de Ralf Schumacher (Williams), que será o terceiro. Rubens Barrichello marcou apenas o quinto melhor tempo (1:12.327). David Coulthard, que luta com Barrichello pelo vice-campeonato, vai largar na sétima posição. O GP de Indianápolis terá 73 voltas e tem início previsto para 15 horas. O treino que definiu o grid foi sensacional. Começou com Hakkinen em primeiro, depois Rubinho assumiu a liderança, passou para Ralf até chegar em Michael. Em seguida Hakkinen superou o alemão, mas este conseguiu melhorar seu tempo e retornou ao primeiro lugar. Entre a marca de Michael e a de Jean Alesi, da Jordan, nono colocado, 1min12s607, há uma diferença de apenas 899 milésimos. Rubinho reclamou que enquanto os seus adversários tiveram êxito em deixar o carro mais veloz ao longo da sessão, ele e a equipe não foram felizes, daí perder a pole position. Enrique Bernoldi, da Arrows, outro brasileiro da Fórmula 1, larga em 19º, com 1min14s129, na frente do companheiro, Jos Verstappen, 20. Veja o grid de largada: 1 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:11.708 2 - Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1:11.945 3 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:11.986 4 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:12.252 5 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:12.327 6 - Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:12.434 7 - David Coulthard (ING) McLaren 1:12.500 8 - Jarno Trulli (ITA) Jordan 1:12.605 9 - Jean Alesi (FRA) Jordan 1:12.607 10 - Jenson Button (ING) Benetton 1:12.805 11 - Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 1:12.881 12 - Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 1:12.942 13 - Olivier Panis (FRA) BAR 1:13.122 14 - Eddie Irvine (ING) Jaguar 1:13.189 15 - Heinz-Harald Frentzen (ALE) Prost 1:13.281 16 - Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:13.679 17 - Fernando Alonso (ESP) European 1:13.991 18 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:14.012 19 - Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 1:14.129 20 - Jos Verstappen (HOL) Arrows 1:14.152 21 - Tomas Enge (R.Checa) Prost 1:14.185 22 - Alex Yoong (MAL) Minardi 1:15.247