Schummy, Montoya e Kimi posam para foto Michael Schumacher, da Ferrari, líder do Mundial com 82 pontos, Juan Pablo Montoya, Williams, 79, e Kimi Raikkonen, McLaren, 75, os três que podem ser campeões este ano, posaram nesta sexta-feira para uma fotografia junto de Bernie Ecclestone, o promotor do campeonato. Os três permaneceram de pé, na linha de chegada, onde está preservada uma faixa de tijolos com cerca de 80 cm de largura, originária do piso original do circuito de Indianápolis, em 1911. Claro que o alinhamento com o asfalto impressiona pela precisão.