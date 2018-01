Schummy perto do recorde de Mugello Para o homem mais poderoso do automobilismo mundial, Bernie Ecclestone, o maior piloto de todos os tempos é um só: Ayrton Senna. Enquanto Ecclestone emite suas opiniões e trava uma batalha com empresários alemães pelo controle da Fórmula 1, Michael Schumacher melhorou seu tempo com a nova Ferrari, hoje em Mugello, 1min24s184, se aproximando do recorde da pista, 1min24s056. Nerste sábado ele volta a treinar. Se fosse realizada uma corrida envolvendo apenas os pilotos Michael Schumacher, Ayrton Senna e Gilles Villeneuve, o veterano dirigente inglês, de 70 anos, não hesitaria: "Apostaria todo o meu dinheiro em Senna." Para ele, Senna não foi apenas o mais veloz da história, mas "o melhor." As declarações de Ecclestone estão numa entrevista publicada pela revista alemã GQ. "Senna era capaz como ninguém de viver sobre o fio do limite humano com o perigo." Em 1994, no circuito de Montreal, depois de ver uma chicane na reta principal da pista, Ecclestone disse: "Que linda, perfeita para senhoras, não para pilotos." Depois completou: "Certamente Senna não a aprovaria." Naquela temporada, a da morte do piloto em Ímola, quase todas os traçados foram alterados para reduzir a velocidade de alguns dos seus pontos mais velozes. Schumacher - Hoje o piloto completou 70 voltas na pista de 5.245 metros (367 quilômetros) e melhorou em cerca de meio segundo o tempo da semana passada, que era 1min24s579. O piloto trabalhou pela primeira vez com o segundo chassi da série F2001. "O segundo exemplar andou de cara muito rápido, como o primeiro", disse. "Hoje fizemos vários testes de aerodinâmica." Em comparação à preparação de 2000, Schumacher comentou: "Estamos mais avançados em razão de termos tido menos problemas." O programa previa também simulações de largada com a presença do técnico Anton Stipinovic, que trabalhava na McLaren. A equipe inglesa tem sido bem mais eficiente que a italiana nesse momento decisivo da prova.