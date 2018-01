Schummy pilota Ferrari de US$ 700 mil O campeão do mundo levou 15 mil fãs ao circuito de Nurburgring, neste domingo, em mais um Ferrari Day, encontro de proprietários de automóveis da marca italiana. O piloto alemão acelerou também o novo modelo de série da Ferrari, Enzo, equipado com motor V-12, derivado do usado na Fórmula 1. Seu custo: US$ 700 mil. "Tive participação direta na concepção do Enzo", disse Schumacher. Ele chegou de helicóptero, direto de Salzburg, onde no dia anterior assistiu ao casamento no religioso de seu irmão, Ralf, com Cora Brinkmann, com quem Ralf casou-se no civil em outubro.