Schummy pode igualar Senna em poles Se no próximo sábado o piloto alemão Michael Schumacher estabelecer a pole position do GP de San Marino, ele se igualará a Ayrton Senna no ranking dos pilotos com maior número de poles consecutivas: oito. Do GP da Espanha de 1988 ao GP dos EUA de 1989, oito etapas, Senna largou na primeira colocação. A série de Schumacher começou no GP da Itália do ano passado e até agora, sete provas depois, não terminou.