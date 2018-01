Schummy revela que pensou em parar O alemão afirmou para a imprensa de seu país que pensou mesmo em parar de correr, ano passado, depois dos atentados de 11 de setembro. "Tudo o que ocorreu nos Estados Unidos e o dramático acidente com meu amigo Alessandro Zanardi (perdeu as pernas na corrida de Indy na Alemanha) fizeram com que eu dificilmente me sentisse realizado em um carro de competição." O quarto lugar no GP da Itália de 2001, disputado por ele contra a sua vontade, significou a última prova em que não terminou entre os três que vão ao pódio. Para o GP da Itália de domingo, contudo, já avisou: "Estou 100%."